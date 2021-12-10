В Прикамье золотой медалью за вклад в развитие агропрома наградили директора ООО «Шерья»

Фото: администрация Нытвенского городского округа.

Золотую медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» вручил директору ООО «Шерья» Владимиру Попову заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Юрий Крестьянников.

Он от души поблагодарил Владимира Степановича за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Пермского края.

Владимир Степанович Попов работает в сельском хозяйстве более 54 лет. После окончания в 1967 году Пермского сельскохозяйственного института стал главным агрономом совхоза «Память Ленина» Добрянского района.

В 1985 году он возглавил совхоз «Шерьинский», где в это время разворачивалось грандиозное строительство экспериментального поселка на 60 квартир - с торговым центром, школой, домом культуры. Убыточное хозяйство уже через год стало прибыльным.

В настоящее время совместно с подшефными хозяйствами ООО «Шерья» производит более 60 процентов зерна, молока, мяса в Нытвенском районе. Причем, 95 процентов молока сдается высшим сортом.

В динамично развивающемся сельскохозяйственном предприятии модернизируется материально-техническая база, приобретается современная высокопроизводительная отечественная и импортная техника, реконструируются животноводческие корпуса.

Предприятие проводит ответственную кадровую и социальную политику, участвует в развитии и модернизации социальной инфраструктуры района.

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Владимир Попов награжден Орденом Дружбы народов, Орденом «Знак Почёта», юбилейной медалью «За доблестный труд», серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Владимир Степанович - заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почетный гражданин Пермского края, Нытвенского муниципального района и Шерьинского сельского поселения, лауреат Строгоновской премии.