В Прикамье забывчивая пенсионерка пришла в суд с двумя ножами

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Интересный случай из одного из судов Прикамья рассказали в пресс-службе краевого УФССП России. Так, 67-летняя женщина из Добрянки пыталась пройти в суд с двумя ножами. Судебные приставы предотвратили пронос опасных предметов.

На входе в здание на вопрос о наличии опасных предметов, посетительница ответила отрицательно. Но при осмотре имеющейся при ней сумки в одном из отделений были обнаружены два ножа.

В отношении гражданки составили административный протокол. Несмотря на то, что та объяснила ситуацию «забывчивостью», пожилая женщина все равно заплатит штраф.