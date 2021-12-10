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Общество10 декабря 2021 7:49

В Прикамье забывчивая пенсионерка пришла в суд с двумя ножами

Женщине придется заплатить штраф
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Интересный случай из одного из судов Прикамья рассказали в пресс-службе краевого УФССП России. Так, 67-летняя женщина из Добрянки пыталась пройти в суд с двумя ножами. Судебные приставы предотвратили пронос опасных предметов.

На входе в здание на вопрос о наличии опасных предметов, посетительница ответила отрицательно. Но при осмотре имеющейся при ней сумки в одном из отделений были обнаружены два ножа.

В отношении гражданки составили административный протокол. Несмотря на то, что та объяснила ситуацию «забывчивостью», пожилая женщина все равно заплатит штраф.