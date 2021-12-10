В Перми пройдут рейды по борьбе с кражами крышек люков тепловых камер

Энергетикам пришлось восстанавливать 250 крышек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермские тепловые сети и Пермский филиал ПАО «Т Плюс» усилят меры противодействия кражам крышек люков тепловых камер с теплоснабжающих объектов. В частности, активизируется работа по выявлению и пресечению фактов хищений имущества с теплосетевых объектов. Будет увеличено число объездов и обходов тепловых сетей, проведены совместные рейды с правоохранительными органами по точкам сбыта цветного металла.

С начала 2021 года в Перми и других городах присутствия «Т Плюс» злоумышленники похитили порядка 250 крышек люков тепловых камер с объектов ПТС. В результате энергокомпании нанесен ущерб свыше 1,3 млн рублей. Противоправные действия нарушителей представляют угрозу для жителей, особенно для автомобилистов, и могут негативно сказаться на работе теплосетевого комплекса Перми.

- Призываем пермяков проявлять бдительность и сообщать о случаях краж крышек люков в Оперативно-диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей по телефону 243-72-99. Ваше ответственное отношение поможет предотвратить трагедию и не допустить сбоев в работе теплосетевого оборудования, – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В 2021 году энергетики направили в правоохранительные органы более 60 заявлений по факту хищения крышек люков тепловых камер. Помимо экономического ущерба, преступления такого рода могут иметь серьезные последствия – в частности, привести к травмированию горожан, особенно – детей и пожилых людей.