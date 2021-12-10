В Пермском крае на женщину напали на улице и ограбили

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В Чусовом уличный грабитель напал на женщину и приставил к ее шее металлический предмет. Им оказался 37-летний чусовлянин, уже имевший судимость. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Как рассказала пострадавшая, она шла вечером по улице Фрунзе. Вдруг неизвестный толкнул ее, а после приставил к шее металлический предмет. Выхватил из рук сумку с документами и деньгами, а также два пакета с продуктами питания, после чего скрылся.

За сутки полицейские вычислили подозреваемого и задержали его. Теперь он находится под стражей, возбуждено уголовное дело.