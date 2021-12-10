В Перми снегопад парализовал дороги, в городе восьмибалльные пробки

Синоптики обещают, что в ближайшее время снегопады сменят морозы. Фото: архив "КП"

Пермь завалило снегом, почти всю ночь в городе шли сильные осадки. Из-за снегопада на три часа был закрыт аэропорт «Пермь». В социальных сетях жители делятся фотографиями занесенных тротуаров и дорог.

«Сервис.Карты» оценил дорожную ситуацию в 8 баллов. Движение затруднено во всех районах. Есть ДТП, на перекрестке улиц Стахановская и Карпинского. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах, по возможности выбирать пути объезда.

По данным синоптиков, днем 10 декабря возможен небольшой снег, а с завтрашнего дня в регион придет похолодание.