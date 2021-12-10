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Общество10 декабря 2021 5:08

В Перми решено достраивать еще один долгострой

Проблемный дом находится на улице Кабельщиков
Анна Маркова
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В Перми будут достраивать еще один долгострой.

В Перми будут достраивать еще один долгострой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми будут достраивать еще один долгострой. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Проблемный дом находится на улице Кабельщиков, 25.

Сейчас начнется подготовка документов для подачи в суд. О ходе работ на стройплощадках проблемных домов жители могут узнать на сайте Фонда fond214pk.ru. Задать вопросы можно по телефону +7 (342) 2-070-311 или по электронной почте info@fond214pk.ru.