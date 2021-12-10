В выходные в Пермский край придут сильные морозы

Пермь завалило снегом. Фото: архив "КП"

Пермь в ночь на 10 декабря завалило снегом, он был такой интенсивный, что за несколько часов дороги и тротуары в городе замело, идти и ехать - трудно. Сегодня из-за непогоды в Перми на несколько часов был закрыт аэропорт. Всему виной антициклон, говорят синоптики, а в выходные нас ждет очередная порция морозов.

В сегодня днем, 10 декабря, небольшой снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью и днем –8…–3°, местами по северу –15…–10°.

В субботу станет существенно холоднее, осадки прекратятся. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Ночью –22…–17, днем –18…–13.

В воскресенье ночью –23…–18, днем –18…–13.