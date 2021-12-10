Пермский аэропорт возобновил работу в штатном режиме

Пермский аэропорт возобновил работу. Фото: архив "КП"

Аэропорт «Пермь» возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Напомним, с 4.30 утра службы занимались расчисткой взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов после сильного снегопада. В 7.35 аэропорта открыли.

За это время не смогли вовремя вылететь два рейса в Москву и Санкт-Петербург, рейсы в Сочи и Минеральные Воды.

Самолет из Санкт-Петербурга принял решение уйти на запасной аэродром в Екатеринбург. В ближайшее время он прилетит из Кольцово в Пермь и будет направлен далее в пункт назначения.