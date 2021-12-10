Аэропорт Перми закрыт из-за сильнейшего снегопада

Аэропорт не принимает и не отправляет воздушные суда. Фото: архив "КП"

Аэропорт «Пермь» не принимает воздушные судна, также из краевой столицы не могут вылететь несколько рейсов, причиной коллапса стал сильнейший снегопад, который обрушился на город рано утром 10 декабря. На этой неделе это уже второй раз, когда воздушная гавань Перми закрывается из-за снегопада.

«С 4.30 часов аэропорт перешел на интенсивный режим работы по расчистке аэродрома»,- сообщает пресс-служба Большого Савино.

Задерживаются по два рейса в Москву и Санкт-Петербург, рейсы в Сочи и Минеральные Воды. С прибытием в аэропорт Перми задерживается рейс FV 6581 из Санкт-Петербурга. Командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Екатеринбург.