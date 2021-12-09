Бывший «амкаровец» вывел московский «Спартак» в плей-офф Лиги Европы УЕФА

Александр Селихов и партнеры по команде празднуют победу. Фото: ФК "Спартак" (Москва)

Бывший голкипер пермского «Амкара» Александр Селихов помог московскому «Спартаку» одержать важнейшую победу над варшавской «Легией» в рамках Лиги Европы УЕФА. В матче шестого, заключительного тура «Спартак» гостил в Польше и выиграл со счетом 1:0.

В конце матча «красно-белые» могли упустить победу, но экс-«амкаровец» верно угадал направление удара Томаша Пегкарта и отразил пенальти.

Благодаря победе «Спартак» занял первое место в группе с 10-ю очками и отправился в 1/8 финала Лиги Европы, опередив такие команды как «Наполи» (Италия) и «Лестер-сити» (Англия).

А Александр Селихов вновь заслужил овации не только от болельщиков «Спартака», но и всех российских любителей футбола. Ведь редко можно увидеть, что российский клуб выходит в плей-офф еврокубка. Да еще и с первого места в группе.

Напомним, 27-летний Александр Селихов защищал цвета «Амкара» с 2013 по 2016 год. В нашем клубе он проделал путь от вратаря молодежки – до голкипера основного состава.

В конце 2016 года перешел в московский «Спартак». Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила около 3,5-4 млн долларов.