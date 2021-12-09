Городские власти пока не снесут «малую пирамиду» на Крисанова

Макет будущей улицы Крисанова. Фото: Администрация Перми

Пермские власти отложили снос «Малой пирамиды» по улице Крисанова. Об этом во время прямого эфира рассказал мэр Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, что городские власти выкупили объект для расширения дорожной сети. Но пока не начался строительный сезон и непосредственно реконструкция улицы Крисанова, Объект будет работать и приносить доход бюджету города.

«Когда только подойдет время для строительства дороги – так торговый центр и придется ликвидировать. Это можно сделать за короткий срок. Те компании, которые ранее арендовали торговые площади, будут работать», - пояснил глава города.