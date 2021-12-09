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Общество9 декабря 2021 17:32

Власти Перми закупят 50 новых трамваев до 2024 года

А также построить новое депо и отремонтировать пути
Григорий СЕРЕДКИН
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По улице Ленина едет новый "Львенок".

По улице Ленина едет новый "Львенок".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские власти хотят полностью модернизировать электротранспорт краевой столицы. Об этом во время прямого эфира «ВКонтакте» сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Как рассказал мэр, с 2022 до 2024 года планируется провести капремонт 50 километров трамвайных путей (это около 50% всех путей города). А еще построить новое депо и приобрести 50 низкопольных трамваев.

«Пермь один из 12 городов-участников федерального проекта комплексной модернизации городского электрического транспорта. Хотим при поддержке краевых властей, с участием федерального финансирования полностью модернизировать наш электротранспорт, перейти на новый тип трамваев», - заключил глава города.