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Общество9 декабря 2021 16:43

Художественная галерея останется в Спасо-Преображенском соборе до готовности нового здания

Сегодня галерею посетил Михаил Мишустин
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Пермская художественная галерея

Фото: Пермская художественная галерея

Пермская Художественная галерея останется в стенах Спасо-Преображенского собора до тех пор, пока не будет готово новое здание. Об этом сообщили в галерее.

Сегодня галерею в рамках своего визита посетил Премьер-министр России Михаил Мишустин. После короткой экскурсии Председатель Правительства РФ осмотрел макет нового здания галереи и ознакомился с текущей ситуацией по строительству на Заводе Шпагина.

Напомним, что в марте 2021 года правительство Прикамья заключило госконтракт на строительство нового здания галереи со сроком реализации проекта в 2023 году. А до окончания строительства галерея остается в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора.