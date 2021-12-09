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Общество9 декабря 2021 15:37

В Прикамье новые заболевшие коронавирусом выявлены в 28 муниципалитетах

Рассказываем, где больше всего заражений
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ

В Прикамье новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 28 муниципалитетах региона. Напомним, что на 9 декабря в Пермском крае выявили еще 690 заражений COVID-19.

358 заражений – в краевой столице. 58 – в Краснокамске. 51 случай заражения выявлен в Чернушке.

В Чайковском ковидом заболел 31 человек. В Очерском городском округе – 29 зараженных. В Оханском городском округе – 22. По 20 заболевших выявлено в Бардымском и Большесосновском муниципальных округах.

В Уинском муниципальном округе ковид выявлен у 15 человек. В Карагайском муниципальном округе и Чусовском городском округе зафиксировано 14 инфицированных прикамцев. В Александровском муниципальном округе заболели 10 жителей, в Сивинском муниципальном округе – 7.