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Экономика9 декабря 2021 14:56

В Перми опять отложили продажу УДС «Молот»

Жалобу на торги по продаже рассмотрят 17 декабря
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Виктор Гусейнов

Краевое УФАС снова перенесло дату рассмотрения жалобы на торги по продаже Дворца спорта «Молот» (улица Лебедева, 13). Об этом сообщает издание Business Class.

Причина переноса — поступившие дополнения по жалобе от заявителя. Эксперты собираются решить этот вопрос 17 декабря.

УДС «Молот» уже три раза выставлялся на торги в рамках реализации имущества «Мотовилихинских заводов». Сначала стоимость дворца составляла 702,16 млн руб. Но в августе из-за жалобы УФАС поставило паузу в проведении торгов. В сентябре УДС был выставлен на продажу повторно за 631,9 млн рублей.

КСТАТИ

В декабре появилась информация, что заявку на приобретение УДС «Молот» подало АО «Корпорация развития Пермского края».