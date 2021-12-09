Премьер-министр посетил пермский авиамотростроительный комплекс

Михаил Мишустин посетил "ОДК Пермские моторы". Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Прибывший в Перми Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил «ОДК Пермские моторы». Он осмотрел производство, где создают перспективную продукцию, цеха сборки газотурбинных установок, экспозицию продукции ОДК – авиадвигатели для гражданской и транспортной авиации, вертолетные двигатели, моторы для спецтехники.

Как известно, создание базового двигателя семейства ПД-14, головным разработчиком которого является пермское АО «ОДК Авиадвигатель», – один из приоритетов государственной программы развития авиационной промышленности, разработанной до 2025 года.

Затем состоялось рабочее совещание под председательством премьер-министра Михаилом Мишустиным, на нем обсуждался ход реализации проектов в области авиационного двигателестроения.

Под председательством Михаила Мишустина состоялось рабочее совещание, посвященное развитию авиастроения. Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

- Первый российский двигатель нового поколения ПД-14 должен стать достойной альтернативой зарубежному аналогу на новейшем пассажирском самолете МС-21, - отметил Михаил Мишустин. - Важно ускорить его выход на рынок с отечественной силовой установкой. В этом году на эти цели запланировано около 50 миллиардов рублей бюджетных ассигнований. Также налажен выпуск собственных вертолетных двигателей, которые до времени мы приобретали на Украине. Также впервые в нашей стране был создан двигатель большой мощности для топливно-энергетического комплекса.

Михаил Мишустин отметил, что необходимо кардинально изменить подходы к реализации прорывных проектов в сфере гражданского авиастроения.

- Нужно не просто создавать новый двигатель или новый самолет, а изначально детально продумать весь его жизненный цикл от разработки до послепродажного обслуживания, чтобы все участники этой цепочки работали согласованно, - подчеркнул премьер-министр.