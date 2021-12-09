Состав пермских «звездочек» пополнили сразу четыре футболистки

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Состав пермского ЖФК «Звезда-2005» пополнили четыре футболистки. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Напомним, ранее команду покинули семь футболисток. Среди них – две воспитанницы пермского футбола: полузащитник Кристина Хорошева и форвард Надежда Ильиных.

Так, в команду пришли три футболистки из клуба «Рязань-ВДВ»: голкипер Маргарита Широкова, защитник Екатерина Ларина и полузащитник Ксения Шахова. В аренду на один год из ЖФК ЦСКА (Москва) в пермский клуб пришла форвард Любовь Ященко.

Как отметили в клубе, селекционная работа еще не закончена и продолжится в январе. На просмотр в команду приглашены и другие футболистки.

Напомним, в минувшем сезоне женской Суперлиги «Звезда-2005» заняла четвертое место в турнирной таблице из десяти.