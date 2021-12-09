Скончалась профессор пермского классического университета Елена Полякова

Фото: Пресс-служба ПГНИУ

В Перми на 90-м году ушла из жизни лингвист, профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания, Заслуженный профессор Пермского университета Елена Полякова. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Елена Полякова – автор множества книг, в которых описано становление пермских имен и фамилий. А также формирование региональной лексики, история местных топонимов и нарицательных имен. За свою жизнь она занималась не только научной, но и просветительской деятельностью. Читала лекции и подготовила 11 кандидатов наук, работающих сейчас во многих уголках России.

«Елена Николаевна для многих поколений филологов Пермского университета была Учителем, она навсегда поселяла в сердцах своих студентов любовь к родному слову и его истории, являла собой образец безупречной честности в науке и отношениях к людям. Более 10 лет она боролась с последствиями тяжелой болезни, показывая и здесь пример стойкости», - рассказали в ПГНИУ.

Прощание с Еленой Николаевной Поляковой пройдет 11 декабря в 11.30 в траурном зале медсанчасти № 4 (улица Грачева, 12К).