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Происшествия9 декабря 2021 12:24

В Прикамье ищут 15-летнего парня из Башкирии

Пропавший может находиться в нашем регионе
Григорий СЕРЕДКИН
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Парень пропал 8 декабря.

Парень пропал 8 декабря.

В Пермском крае ищут 15-летнего Ярослава Юкова из Башкортостана, который может находиться в нашем регионе. Об этом сообщает краевой поисковой отряд «Лиза Алерт».

Местонахождение парня неизвестно с 8 декабря.

Основные приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы и зеленые глаза.

Юноша был одет в темно-зелёную куртку, черные спортивные брюки, темно-синюю шапку. На ногах - ярко-рыжие ботинки. На спине черный рюкзак.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят звонить по телефону: 112.