У трех автобусных маршрутов Перми появится дополнительная остановка

Остановка "Баумолл" будет в направлении из города. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми с 13 декабря у трех автобусных маршрутов появится дополнительная остановка. У автобусов №19, №57 и №75 будет остановка «Баумолл» по улице Героев Хасана в направлении из города, об этом рассказали в МКУ «Гортранс».

Кстати, в Пермском крае будет закрыт проезд по Чусовскому мосту в ночь с 9 на 10 декабря. Его закроют полностью с часа ночи до четырех. Строители будут проводить ремонтные работы, об этом сообщило Министерство транспорта Пермского края.