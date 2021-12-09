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Общество9 декабря 2021 12:09

У трех автобусных маршрутов Перми появится дополнительная остановка

Автобусы начнут останавливаться у ТЦ «Баумолл»
Анна Маркова
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Остановка "Баумолл" будет в направлении из города.

Остановка "Баумолл" будет в направлении из города.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми с 13 декабря у трех автобусных маршрутов появится дополнительная остановка. У автобусов №19, №57 и №75 будет остановка «Баумолл» по улице Героев Хасана в направлении из города, об этом рассказали в МКУ «Гортранс».

Кстати, в Пермском крае будет закрыт проезд по Чусовскому мосту в ночь с 9 на 10 декабря. Его закроют полностью с часа ночи до четырех. Строители будут проводить ремонтные работы, об этом сообщило Министерство транспорта Пермского края.