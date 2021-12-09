В Прикамье пенсионер осужден за удар парня садовыми вилами

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В Чайковском осудили 65-летнего пенсионера, который нанес 18-летнему парню рваную рану при помощи садовых вил. Подробности «Комсомолке» рассказали в краевом ГУ МВД России.

Случай произошел минувшим летом. Врачи сообщили полиции, что к ним обратился молодой человек с раной. Повреждение ему нанес неизвестный мужчина возле одного из водоемов, что находится в микрорайоне «Завьяловский».

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 65-летний мужчина, который в тот день был пьян и отмечал свой день рождения. Ему не понравилось, что парень выгуливал у водоема свою собаку без намордника. И пошел на молодого человека с оружием.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.