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Общество9 декабря 2021 12:03

В Прикамье пенсионер осужден за удар парня садовыми вилами

Ему не понравилось, что тот выгуливает своего пса без намордника
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: архив "КП"

В Чайковском осудили 65-летнего пенсионера, который нанес 18-летнему парню рваную рану при помощи садовых вил. Подробности «Комсомолке» рассказали в краевом ГУ МВД России.

Случай произошел минувшим летом. Врачи сообщили полиции, что к ним обратился молодой человек с раной. Повреждение ему нанес неизвестный мужчина возле одного из водоемов, что находится в микрорайоне «Завьяловский».

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 65-летний мужчина, который в тот день был пьян и отмечал свой день рождения. Ему не понравилось, что парень выгуливал у водоема свою собаку без намордника. И пошел на молодого человека с оружием.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.