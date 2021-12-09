Михаилу Мишустину представили проект новой пермской галереи

Эскиз нового здания галереи.

Во время визита в Пермь премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал в Пермской государственной художественной галерее. Он осмотрел экспозицию музея и познакомился с проектом нового здания. Напомним, с 1932 года галерея располагается в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора, которое в декабре 2011 года передано в собственность Пермской епархии. С этого времени музей находится в нем на основе договора безвозмездного использования.

В галерее хранится около 54 тысяч экспонатов, при этом в постоянной экспозиции представлено лишь 1,5 процента коллекции. Стесненные условия привели к тому, что на 1 квадратных метр площади приходится более 60 экспонатов, что недопустимо по нормам музейного хранения.

В марте 2021 года Правительство Пермского края заключен контракт на строительство нового здания галереи, которое должно быть сдано в 2023 году. После ввода объекта в эксплуатацию будет организован окончательный переезд галереи в новое здание, где будет представлено 20-30 процентов существующих фондов.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 1,75 миллиарда рублей на строительство нового здания для Пермской государственной художественной галереи.

Здание, построенное по проекту архитектора Сергея Чобана, будет якорным резидентом Завода Шпагина.