В Перми мужчина поджег машину жены своего обидчика

Огонь уничтожил машину, которую поджог подозреваемый. Фото: МВД по городу Перми.

В Перми полицейские задержали 27-ленего мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля, серии краж и грабеже. К правоохранителям с заявлением о поджоге обратилась женщина. Выяснилось, что к преступлению причастен знакомый ее супруга, с которым у него был конфликт.

Подозреваемого задержали, он уже был ранее судим и сознался в преступлении. Оказалось, что кроме этого мужчина причастен к серии краж велосипедов и грабежу.

- Установлено 12 эпизодов преступной деятельности, - рассказали в ГУ МВД по городу Перми. - Общая сумма ущерба - более 350 тысяч рублей. Уголовные дела возбуждены по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», «Кража» и «Грабеж».

Мужчина находится под стражей, ему грозит длительный срок заключения.