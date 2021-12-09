В Перми бродячие собаки стали реже кусать горожан

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В краевой столице снизилось число покусов горожан бездомными собаками. Об этом заявили в пермской мэрии.

«Изменения в системе обращения с животными без владельцев привели к снижению покусов жителей. Число заявлений граждан на отлов снизилось более чем на 30%», - говорит глава управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев.

Как добавил чиновник, общая численность бездомных собак в Перми осенью-зимой равна примерно 3,4 тысячам особей. Продолжается работа по отлову и стерилизации бездомных животных в муниципальных приютах, которую в мэрии охарактеризовали не иначе как успешную.