Главный тренер «Пармы» прокомментировал победу над «Легией» в Варшаве

Фото: БК "Парма-Париматч"

Главный тренер БК «Парма-Париматч» Казис Максвитис прокомментировал выездную победу пермского клуба над варшавской «Легией» в рамках второго раунда Кубка ФИБА Европа-2021/2022.

Напомним, матч завершился сегодня ночью трудовой победой пермяков – 72:70. Притом после первой половины игры наш клуб вел со счетом 52:29.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма-Париматч»:

- Нам удалось одержать непростую победу - это лучшее, что произошло на площадке. Игра сложилась из абсолютно разных частей. В первой половине мы уверенно лидировали, а во второй проиграли ментально. Плохо начали третью четверть, соперник добавил физики и благодаря мощной поддержке своих болельщиков вернулся в игру. Им удалось сократить отставание до 11 очков в третьей четверти, а к завершению заключительного отрезка и вовсе выйти в лидеры.

«Радует то, что при счете 70:69 за три минуты до завершения матча ребята все-таки собрались и отстояли концовку встречи. Важная победа над «Легией» на выезде. Эта игра в прошлом, теперь нам нужно сфокусироваться уже на следующем матче в Единой Лиге ВТБ против «Локо», - добавил наставник пермяков.

Следующий матч «Парма» проведет дома, 11 декабря. Соперник – краснодарский БК «Локомотив-Кубань» (0+). Начало встречи – 13:00, время пермское.