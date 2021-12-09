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Политика9 декабря 2021 10:36

В Пермь прилетел премьер-министр Михаил Мишустин

В аэропорту его встретил губернатор Дмитрий Махонин
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Михаилу Мишустину показали макет новой инфекционной больницы в Перми.

Михаилу Мишустину показали макет новой инфекционной больницы в Перми.

В Пермь 9 декабря с рабочим визитом прибыл председатель Правительства России Михаил Мишустин. Его самолет приземлился в аэропорту Большое Савино, там премьер-министра встретили полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Известно, что Михаил Мишустин посетил инфекционную больницу на улице Пушкина в Перми и ознакомится с проектом нового здания, строительство которого запланировано в 2022 год.

- Совместными усилиями мы сделаем все, чтобы эта спроектированная больница была построена и начала оказывать необходимые услуги, - сказал премьер-министр. - Те корпуса, которые мы видели, построены при Царе Горохе и их дальше нельзя здесь видеть. Мы договорились с губернатором и коллегами, что перепрофилируем соседний квартал, где сейчас находится помещения инфекционной больницы под нужды клинической больницы, под новый корус.

Также в краевую столицу прибыли и другие члены правительства: министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев и руководитель Минфина Антон Силуанов.