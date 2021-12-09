Прикамские вкусности оценят по достоинству

Фото: страница ВК компании "ЕшьСвеж".

Пряники с символикой пермского звериного стиля, Коми-пермяцкие посикунчики с пистиками, уинский мед, чайный квас, ореховое варенье по-пермски, гайвинский сыр из козьего молока,– эти и многие другие вкусные оригинальные продукты производители Прикамья при поддержке краевого Минсельхоза представляли в этом году на всероссийский национальный конкурс «Вкусы России-2021».

Конкурс этот престижный, ведь в нем участвовали более семи сотен брендов из 84 регионов страны.

- Участие Прикамья было весьма успешным, - отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. – К примеру, в ТОП-10 брендов в номинации «Гастрономическая находка» вошел наш лидер – Вишерская карамельная ягода.

С подведением конкурсных итогов продвижение вкусных прикамских брендов отнюдь не заканчивается. Генеральный партнер конкурса «Вкусы России» Россельхозбанк начал серию вебинаров для участников конкурса на платформе Своё Родное. Производителей оригинальных продуктов питания познакомили с возможностями продвижения продуктов на платформе, которая позволяет найти покупателей из разных регионов страны.

- Фактически Своё Родное - это огромный онлайн-супермаркет, за виртуальными прилавками которого стоят тысячи фермеров из разных уголков нашей страны, - объяснил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, - Продажи на маркетплейсе позволяют фермерам выйти за пределы регионального рынка и получить всероссийский охват. Продукция многих из них из них почти незнакома широкому кругу покупателей, хотя представляет собой настоящую гастрономическую находку.

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