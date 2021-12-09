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Происшествия9 декабря 2021 8:46

В Перми во дворе дома иномарка сбила 6-летнюю девочку

Мужчина двигался на автомобиле задним ходом
Анна Маркова
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По всем фактам ДТП проводятся проверки, уточняются все обстоятельства произошедшего.

По всем фактам ДТП проводятся проверки, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Иван Макеев

В Перми 7 декабря во дворе дома по улице Плеханова водитель «Хонды» сбил девочку, об этом рассказали в ГИБДД по городу Перми. За рулем был 25-летний водитель. По предварительной информации при движении задним ходом он наехал на 6-летнего ребенка. Девочка на улице была вместе с мамой.

- В результате автоаварии с травмами ребенок был госпитализирован, - сообщили в ведомстве. С начала декабря ДТП травмировано трое несовершеннолетних.

4 декабря по улице Карпинского водитель наехал на 10-летнего мальчика. Он переходил дорогу пешеходному переходу без светофора. Школьник получил травмы. В тот же день, в Ленинском районе Перми при столкновении машин пострадал и полугодовалый ребенок-пассажир.