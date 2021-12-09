Фермеры Прикамья хотят разводить раков и африканских сомов

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Создание биофермы, разведение раков, производство кобыльего молока, выращивание и переработка африканского сома - бизнес-планы этих и других интересных проектов представили сельские предприниматели Прикамья. Итоговая аттестация слушателей проекта Россельхозбанка «Школа фермера» в Пермском аграрно-технологическом университете, они получили дипломы о профессиональной переподготовке.

В течение полугода 22 начинающих фермера проходили бесплатное обучение в этом вузе при поддержке краевого Минсельхоза. Каждый из них выбрал одно из трех направлений: трем направлениям: «Молочное животноводство», «Садоводство», «Рыбоводство и аквакультура».

- Я представил бизнес-план по развитию нашей Семейной Биофермы КВД ЭКО, - рассказал фермер из Ильинского Алексей Балакин. – Мы собираемся круглый год выращивать зеленные культуры и производить биоудобрения. В процессе обучения мы скорректировали наши планы точки зрения экономики, развивать производство будем в энергоэффективном здании с использованием современных технологий.

Трехсторонее соглашение о запуске этого проекта подписали этим летом и.о. ректора Пермского ГАТУ Алексей Андреев, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков и директор Пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Киселев.

- Мы должны создать все условия для тех, кто хочет развивать аграрную отрасль Прикамья, научить их использовать все доступные инструменты поддержки и демонстрировали высокие результаты, - объяснил главную задачу обучения фермеров министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков. - Проект Россельхозбанка позволяет объединить знания и опыт Министерства сельского хозяйства, аграрного университета, успешных сельхозтоваропроизводителей края.

Проект был запущен как одно из направлений реализации соглашения о сотрудничестве, которое подписали в июне этого года на Петербургском экономическом форуме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Поддержка фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.