Поезд с главным Дедом Морозом страны приедет в Пермь 12 декабря

Поезд приедет в Пермь 12 декабря в 9 утра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермь из Великого Устюга 12 декабря приедет главный Дедушка Мороз. В 9 утра его сказочный поезд окажется на станции Пермь-2. На вокзале для детей пройдет праздник с песнями, танцами и развлечениями.

С 9.00 до 18.00 часов все желающие смогут сделать фотографии на фоне поезда, а те, кто успел купить билеты, побывают на отдельной праздничной программе и пообщаются с Дедушкой Морозом.

Праздничная программа на привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда. Для входа на вокзал для участия в мероприятии лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.