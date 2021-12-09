В новогодние каникулы вход на мероприятия на эспланаде Перми будет по QR-коду

Главная елка Перми уже засияла огнями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми во время новогодних каникул вход на мероприятия будет по QR-кодам, об этом рассказали в городской администрации. В 68 квартале горожане и гости города могут свободно гулять. Во время мероприятий проверять сертификаты будут организаторы.

Напомним, в каникулы в Перми будут открыты 12 площадок с ледовыми городками, там пройдут различные мероприятия. На эспланаде запланированы интерактивные мероприятия. 7 января организуют праздник, посвященный Рождеству Христову.

Кстати, в Перми в декабре и январе пройдут 9 новогодних и рождественских ярмарок. На 6 площадках установят шатры, украшенные новогодними гирляндами и елочными ветками. Посетители смогут продегустировать новые виды продукции местных фермеров. Подробное расписание их работы можно увидеть здесь.