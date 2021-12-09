Пермский губернский оркестр отметил 80-летие

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В этом году пермский губернский оркестр отмечает свое 80-летие. К программе праздничного концерта в ДК Солдатова, который прошел 27 ноября, музыканты готовились очень тщательно, представив свои лучшие номера.

В концерте приняли участие приглашенные солисты-вокалисты из Перми: Наталья Сафиуллина, Елена Бурди , Валерия Мчедлидзе, Владимир Чадов; солист Мариинского театра Владислав Куприянов (г. Санкт-Петербург); артист российской эстрады Олег Непряхин (г. Москва); арт-группа «Хорус-квартет», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», академический хор «Млада», ансамбль уральского танца «Камушка» и многие другие. Оркестр выступал под руководством художественного руководителя, главного дирижера, почетного гражданина Пермского края, полковника Евгения Тверетинова.

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Концерт состоялся при поддержке Министерства культуры Пермского края. Пермский губернский оркестр участвовал в проекте «Арт-резиденция». Его воплощает в жизнь Центр по реализации проектов в сфере культуры. По словам директора оркестра Екатерины Аскаровой Центр по реализации оказал поддержку в организации праздника.

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- Проект «Арт-резиденция» оказал нам финансовую поддержку. Мы просили помощи на оформление сцены, на помощь в привлечении столичных солистов. Мероприятие прошло в ДК Солдатова при полном аншлаге, оно состояло из двух отделений: первое посвящено было 80-летию оркестра, тому как мы служим Отечеству, постарались показать самые «вкусные» номера, второе отделение было более развлекательное.

К юбилею коллектива создана выставка, где представлена наглядная информация (афиши концертов, кубки, награды, фотографии с выступлений оркестра разных лет, буклеты, музыкальные инструменты, личные вещи артистов оркестра и другие экспонаты, Открытие выставки прошло в начале ноября в сопровождении живой музыки артистами оркестра. Место проведения выставки: репетиционная студия коллектива в МАУК «ПГДК им. М.И. Калинина».