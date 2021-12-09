В Перми лихач на «Мазде» получил реальный срок за смертельное ДТП

ВАЗ протаранил "Мазду", которая хотела проскочить на повороте.

В Перми 23 ноября 2020 года произошло ДТП на улице Целинной. 33-летний водитель «Мазда 3» ехал в сторону улицы Ивана Франко. В районе дома 23 по Целинной он повернул налево вне перекрестка и создал помеху ВАЗу 12 модели. Отечественная легковушка протаранила «Мазду». Серьезную травмы головы получил 28-летний водитель ВАЗ. Он был госпитализирован в больницу, а через несколько дней скончался.

- Водитель иномарки неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Мотовилихинский районный суд Перми признал водителя "Мазды" виновным в преступлении. С учетом имеющейся судимости назначил ему 3 года колонии общего режима. По решению суда мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года десять месяцев.

С решением суда водитель не согласился и обратился в Краевой суд за пересмотром дела. Приговор виновнику ДТП не изменили, он будет отправлен в колонию.