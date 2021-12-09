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Общество9 декабря 2021 6:30

В Прикамье планируют вложить более 30 млрд рублей на развитие речной инфраструктуры

В регионе будут реализовывать проект «Живая Кама»
Анна Маркова
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В Прикамье планируют углублять дно рек дяя прохождения судов.

В Прикамье планируют углублять дно рек дяя прохождения судов.

Фото: Анна Маркова

В Прикамье запланирована реализация проекта «Живая Пермь», он направлен на развитие речной инфраструктуры в регионе. С помощью него краевые власти рассчитывают развивать экономику, туризм, а также улучшить экологическую ситуации в крае.

- Задача проекта – комплексное развитие главной водной артерии региона для логистики и туризма, освоения природных богатств в труднодоступных районах, а также возрождение судостроения в крае, - рассказал губернатор Дмитрий Махонин на заседании правительства региона.

Работы, согласно проекту, планируют начать уже в следующем году, а его реализация рассчитана до 2030 год. На него планируют потратить более 30 млрд рублей, большая часть из которых – внебюджетные средства.

Планируется строительство 21 туристского причала на территории 16 муниципалитетов Прикамья. Для восстановления судоходства будут углублять дно русел рек Чусовой, Камы, Вишеры, Колвы, поднимать затонувшие судна.