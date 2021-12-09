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Общество9 декабря 2021 4:17

В Перми суд рассмотрит иск о признании заболевания коронавирусом по результатам анализов на антитела

Заседание назначено на 31 января 2022 года
Анна Маркова
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Пермяк пытается добиться признания заболевания коидом по результатам анализа на антитела.

Пермяк пытается добиться признания заболевания коидом по результатам анализа на антитела.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми впервые Свердловский районный суд рассмотрит заявление об установлении факта заболевания коронавирусной инфекцией по результатам анализа на антитела. Об этом рассказал правозащитник Денис Галицкий на своей странице в Facebook. Рассмотрение назначено на 31 января 2022 года.

"Заявление подал Илья Миков - у него просто идеальная ситуация для создания прецедента, так как между отрицательным и положительным анализами на антитела прошло буквально пара недель и дату заболевания можно установить очень точно", - сообщил подробности Денис Галицкий.

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