Скончался пермский правозащитник Дмитрий Шевченко

Дмитрий Шевченко скончался утром 8 декабря. Фото: Павел Миков.

Скоропостижно скончался начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Дмитрий Шевченко, об этом сообщили его коллеги. Ему стало плохо во время служебной командировке в городе Наро-Фоминске Московской области.

«В аппарате он отвечал за наиболее сложный участок работы - защита прав человека в местах принудительного содержания граждан, защита прав призывников и военнослужащих. Дмитрий Борисович служил в аппарате с 2007 года, подполковник внутренних войск, преподаватель пермской Высшей школы милиции, Пермского института ФСИН России», - написал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.