Аэропорт «Пермь» не принимает самолеты

Пермский аэропорт временно не принимает самолеты. Фото: Василий Вахрин

Пермский аэропорт временно не принимает самолеты, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Взлетные полосы завалило снегом.

«Прием и отправление воздушных судов ограничен в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. На перроне и взлетной полосе в усиленном режиме работает спецтехника. С пассажирами работают службы аэропорта и представители авиакомпаний».

Не смогли совершить посадку и направлены на запасной аэродром в Екатеринбург рейсы:

FV 5992 из Хургады;

N42004 из Ош;

S7 1157 и СУ 1768 из Москвы.

S7 1158, СУ 1769 и N4 202 задерживаются на вылет в Москву, FV 5991 в Хургаду.

В аэропорту сообщают, что в ближайшие два часа снегопад не прекратиться, поэтому количество задержанных рейсов может увеличиться.

Напомним, синоптики обещали вечером 8 декабря сильнейший снегопад. По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, интенсивность осадков может достигать 4-5 мм за три часа. В целом снега может выпасть от 9 до 13 мм до утра четверга.