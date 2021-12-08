На Пермский край надвигается сильнейший снегопад

В Прикамье в ближайшие часы начнется сильный снегопад. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае стремительно меняется погода, еще утром на нас давили 20-градусные морозы, а днем резко потеплело. Кроме этого синоптики обещают сегодня вечером сильнейший снегопад. По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, интенсивность осадков может достигать 4-5 мм за три часа. В целом снега может выпасть от 9 до 13 мм до утра четверга.

- Учитывая то, что снегопаду предшествовала морозная погода, снегопад вызовет формирование снежного наката и крайне неблагоприятную обстановку на автодорогах Перми и центральной части края в ближайшие часы и вплоть до ночи на четверг, когда температура воздуха повысится до отметок около -5 и интенсивность осадков уменьшится, - говорят специалисты ПГНИУ.

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