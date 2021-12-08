Пермяки вывели TikTok на третье место среди соцсетей

Фото: МегаФон

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в Пермском крае, обогнав Одноклассники. Первое место занимает ВКонтакте, второе – Instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного трафика, приходящийся на эти ресурсы, удвоился. Доля ВКонтакте в Пермском крае составляет 46 процентов, на Instagram и TikTok приходится 24 процента и 23 процента соответственно.

Общероссийское распределение иное: первым по популярности и потраченным мегабайтам стал Instagram (35,5 процентов), вторым – Вконтакте (28 процентов), замыкает тройку лидеров TikTok (24 процентов)

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности небольших видеороликов. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53 процента.

По подсчетам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у ВКонтакте – ежедневно ее посещают 73 процента пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.