Полиция изъяла у предпринимателя свыше полутора тысяч литров водки, коньяка и спирта

Фото: Скриншот с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полиция Прикамья изъяла у предпринимателя более полутора тысяч литров водки, коньяка и спирта без акцизных марок. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, под Александровском на складе 43-летнего торговца оперативники обнаружили свыше 1300 литров нелегальной водки и коньяка. Вдобавок у него было 200 литров немаркированного спирта.

Но только алкоголем дело не ограничилось: помимо спиртного, у предпринимателя было 500 пачек нелегальных сигарет.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции». Полицейские устанавливают канал сбыта фальсификата.

Напомним, в середине ноября в Перми произошла трагедия, связанная с употреблением паленого алкоголя. Скончались пятеро пермяков.