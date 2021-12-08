В Пермском крае коронавирусом заболели еще 692 человека

В реанимации на аппаратах ИВЛ находятся более 100 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 692 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 146 305 случаев заболевания. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. За сутки в Прикамье проведено 6 352 ПЦР-тестов на ковид.

В больницах на сегодня в тяжелом состоянии остается 271 пациент. Из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 028 человек, за сутки - 20.