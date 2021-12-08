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Общество8 декабря 2021 8:56

В Пермском крае коронавирусом заболели еще 692 человека

Скончались за сутки 20 пациентов
Анна Маркова
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В реанимации на аппаратах ИВЛ находятся более 100 пациентов.

В реанимации на аппаратах ИВЛ находятся более 100 пациентов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 692 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 146 305 случаев заболевания. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. За сутки в Прикамье проведено 6 352 ПЦР-тестов на ковид.

В больницах на сегодня в тяжелом состоянии остается 271 пациент. Из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 028 человек, за сутки - 20.