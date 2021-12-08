Долины пермских рек Данилиха и Егошиха стали особо охраняемыми природными территориями

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Долины пермских рек Данилиха и Егошиха получили статус особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Что даст новый статус двум пермским речкам? Благодаря этому станет невозможным строительство, складирование и вырубка деревьев в долинах рек.

На их территориях будут реализовывать экологические и научные мероприятия и проекты. Например, обустроят два экопарка: «Долина реки Данилиха» и «Егошихинская долина». Работы окупит краевой бюджет.

«Принятый документ утверждает границы территорий, особую охрану расположенных в них природных комплексов и объектов, а также выделение функциональных зон: особо защитной, защитной, рекреационной, хозяйственной. Зонирование, в частности, регламентирует возможность проведения в том или ином месте экскурсий и создания туристических маршрутов, допустимость обустройства мест отдыха, размещения временных объектов торговли, общественного питания и прочего», - пояснили в краевом Минприроды.