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Общество8 декабря 2021 5:46

В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения прав инвалидов

Мероприятие состоится в ближайшую пятницу
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Перми в ближайшую пятницу состоится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав инвалидов и предоставления им соцподдержки. Об этом рассказали в пермской мэрии.

В прямой линии поучаствуют представители краевого Минздрава и Минсоца, Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю. А также краевой прокуратуры, Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, депутатского корпуса.

Горожане краевой столицы могут обратиться за консультацией по телефону 10 декабря: 217-68-90 с 15:00 до 16:00.