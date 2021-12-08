Студенты техникумов и колледжей Прикамья смогут заниматься спортом прямо в общежитиях

Возле общежитий построят спортплощадки с тренажерами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ноябре в пермском микрорайоне Вышка-2 было сдано здание общежития для иногородних студентов на 400 мест. Туда начали заселяться учащиеся колледжей транспорта и сервиса, политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова, строительного колледжа, техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина, машиностроительного и торгово-технологического колледжей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал в общежитии и оценил условия, созданные для отдыха и учебы студентов. В новом корпусе на каждом этаже предусмотрены кухня, гладильная, постирочная, комната для самоподготовки и комната для досуга.

- Это первое за 30 лет новое общежитие для студентов СПО Пермского края, - отметил губернатор. - В наших планах до 2025 года – строительство еще 7 жилых корпусов. Причем они появятся не только в Перми, но и в Губахе, Суксуне, Чайковском, Чернушке – там, где есть крупные предприятия, сохраняются перспективы промышленного роста, существует спрос на специалистов.

Рядом с корпусом общежития создан стадион с тренажерами. В самом здании планируется оборудовать тренажерный зал, чтобы студенты могли заниматься спортом, не выходя из дома.

По инициативе Дмитрия Махонина в ближайшие 3 года в общежитиях колледжей и техникумов Пермского края планируется открыть 17 тренажерных залов, а рядом с ними - 13 спортивных площадок. В программу попадают как общежития краевой столицы, так и объекты в Чайковском, Березниках, Лысьве, Губахе, Соликамске, Кунгуре и других городах.