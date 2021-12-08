Приставы взыскали свыше 20 миллионов рублей с нарушителей антиковидных мер в Прикамье

. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье с нарушителей антиковидных мер взыскали свыше 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП.

Так, с нарушителей масочного режима принудительно взыскали более 5 млн руб. С тех, кто нарушил самоизоляцю при положительном тесте на ковид или не сделал ПЦР-тест на COVID-19 после возвращения на родину взыскали свыше 7 млн руб.

Предпринимателей и юрлиц за нарушение антиковидных мер оштрафовали на 8 млн руб. Еще 45 раз приставы приостанавливали деятельность организаций.