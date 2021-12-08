«Новогор-Прикамье» отключит холодную воду в Закамске

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
«Новогор-Прикамье» сообщает о плановых отключениях холодной воды, которые ожидаются в некоторых домах Кировского района Перми. Отключения пройдут с 9 по 11 декабря из-за аварийных и плановых восстановительных работ.
Так, 9 декабря с 09:00 до 16:00 воды не будет в домах по адресам:
- улица Магистральная, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16
- улица Химградская, 37, 39
С 09:00, 9 декабря до 10:00, 10 декабря воды не будет в домах по адресам:
- улица Адмирала Ушакова, 112, 122
11 декабря с 09:00 до 19:00 воды не будет в домах по адресам:
- улица Автозаводская, 14
- улица Маршала Рыбалко, 15, 17А
- улица Федосеева, 18, 22, 23