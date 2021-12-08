«Новогор-Прикамье» отключит холодную воду в Закамске

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Новогор-Прикамье» сообщает о плановых отключениях холодной воды, которые ожидаются в некоторых домах Кировского района Перми. Отключения пройдут с 9 по 11 декабря из-за аварийных и плановых восстановительных работ.

Так, 9 декабря с 09:00 до 16:00 воды не будет в домах по адресам:

- улица Магистральная, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16

- улица Химградская, 37, 39

С 09:00, 9 декабря до 10:00, 10 декабря воды не будет в домах по адресам:

- улица Адмирала Ушакова, 112, 122

11 декабря с 09:00 до 19:00 воды не будет в домах по адресам:

- улица Автозаводская, 14

- улица Маршала Рыбалко, 15, 17А

- улица Федосеева, 18, 22, 23