Глава Прикамья предлагает сделать все такси в регионе белыми

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Глава Прикамья Дмитрий Махонин предлагает сделать все такси в Пермском крае белыми. Об этом сообщается в проекте закона, который размещен на сайте краевого парламента.

Согласно документу, легковое такси должно соответствовать цветовой гамме кузова, состоящей из основного белого цвета. А также полосы шириной от 15 до 25 сантиметров, что представляет собой композицию из красных и белых квадратов, расположенных в шахматном порядке. Полоса должна быть расположена по всей длине боковых поверхностей кузова не ниже 10 сантиметров от нижних границ рамок боковых окон.

Ранее в регионе предлагалось ввести желтый цвет для всех такси, но от этой идеи отказались.