«Парма» отправилась в Варшаву

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» отправился на выезд в Варшаву. Завтра нашей команде предстоит первое испытание во втором раунде Кубка ФИБА Европа. Пермяки встретятся с местной «Легией» (0+). Начало встречи – 22:00 по Перми.

«С самолета на игру. Не прошло и двух дней, а уже завтра наша команда проведет свой первый матч во втором раунде Кубка ФИБА Европа!», - отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, из своей группы в первом раунде еврокубка «Парма» вышла со второго места, пропустив вперед «Бенфику» из Лиссабона. Про соперников по второму раунду турнира мы писали здесь.

Кстати, вчера «Парма» в родных стенах обыграла другую польскую команду. Но не в рамках еврокубка, а в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2021/2022. Пермяки взяли верх над «Зелена Гурой» (83:72).