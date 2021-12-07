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Общество7 декабря 2021 15:55

Коронавирус за сутки выявили в 38 территориях Прикамья

Рассказываем, где больше всего заражений
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье за сутки коронавирус выявили в 38 муниципалитетах региона. Напомним, суточный прирост на 7 декабря составил 687 новых заражений.

346 заболевших в Перми. 78 – в Чайковском. 27 – в Краснокамске. В Лысьве ковид выявили у 25 жителей. 22 зараженных в Пермском районе.

В Чусовском городском округе вирус нашли у 18 человек. В Соликамском городском округе – у 17, а в Нытвенском городском округе – у 14.

По 12 заражений обнаружили в Березниках, Кунгуре, Добрянском и Осинском городских округах.