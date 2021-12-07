Коронавирус за сутки выявили в 38 территориях Прикамья

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Прикамье за сутки коронавирус выявили в 38 муниципалитетах региона. Напомним, суточный прирост на 7 декабря составил 687 новых заражений.
346 заболевших в Перми. 78 – в Чайковском. 27 – в Краснокамске. В Лысьве ковид выявили у 25 жителей. 22 зараженных в Пермском районе.
В Чусовском городском округе вирус нашли у 18 человек. В Соликамском городском округе – у 17, а в Нытвенском городском округе – у 14.
По 12 заражений обнаружили в Березниках, Кунгуре, Добрянском и Осинском городских округах.