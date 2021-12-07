Жителям Прикамья поступили квитанции для оплаты тепла и горячей воды за ноябрь

Фото: «Т Плюс»

Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске и Чайковском получили квитанцию за тепло и горячую воду за ноябрь. Чтобы принять участие в традиционной акции «В Новый год без долгов!»*, в первую очередь необходимо своевременно внести платеж по этой квитанции. Кроме того, клиентам предстоит проверить отсутствие задолженности за услуги отопления и ГВС, а также оплатить рекомендуемый платеж за декабрь до 31 декабря 2021 г.

Акция «В Новый год без долгов!» — это отличная возможность избавиться от долгов со списанием пени, а также принять участие в розыгрыше призов. В феврале 2022 года путем случайного выбора состоится определение победителей акции среди клиентов, выполнивших все условия акции. Среди участников будут разыграны сертификаты в крупнейшие торговые сети региона. Дополнительно тем, кто выполнит условия акции, будут списаны пени.

Акция проходит для клиентов Пермского филиала «Т Плюс» в Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском. Одно из обязательных условий участия – оплата теплоэнергии и горячего водоснабжения по квитанциям, выставленным расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о важности погашения всех долгов до конца уходящего года. «Своевременная оплата квитанций за тепло и горячую воду — это обязанность клиента, как получателя коммунальной услуги. Однако каждый декабрь добросовестные клиенты получают возможность участвовать в розыгрыше приятных подарков, а тем, кто гасит имеющуюся задолженность, мы списываем пени. Для участия в акции уже сегодня проверьте свой почтовый ящик или личный кабинет на сайте вашего расчетно-кассового центра. Оплатить квитанцию можно удобно и безопасно в режиме онлайн», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.